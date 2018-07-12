В Кремле ответили на заявления Трампа о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа про газопровод "Северный поток-2" являются проявлением недобросовестной конкуренции — попыткой вынудить Европу покупать американский СПГ, который дороже российского трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. По его мнению, совершенно неприемлемо, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина. Позднее Трамп еще раз поднял эту тему, заявив, что "трубопроводные доллары в Россию неприемлемы".

"Что касается попыток по, скажем так, организации различных атак на этот коммерческий проект, то мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции. Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться", — сказал Песков в четверг журналистам.

"Мы неоднократно говорили, что на протяжении многих десятилетий Россия подтверждала и подтверждает до сих пор, что она является надежным гарантом энергетической безопасности Европы, ибо до сих пор ни один источник не продемонстрировал большую надежность и стабильность, чем поставки трубного газа, столь необходимые для прогнозируемого, поступательного развития экономики европейского континента", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

"Мы считаем, что это вопрос экономической конкуренции, и что именно в рамках экономической конкуренции покупатели должны принимать решение о предпочтительности того или иного источника", — добавил Песков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.