Предприятия Урала смогут выходить на зарубежные рынки по упрощенной схеме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Правительство Свердловской области и Уральский банк Сбербанка в рамках IX международной промышленной выставки "Иннопром" в четверг заключили соглашение о сотрудничестве, которое даст дополнительные возможности уральским предприятиям для выхода на зарубежные рынки, сообщает в четверг департамент информполитики губернатора региона.
Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора области Алексей Орлов и председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин. Речь идет о бесплатной платформе "Банк бизнес-партнеров", созданной Сбербанком. Это первый открытый цифровой маркетплейс для участников внешнеэкономической деятельности.
"Это соглашение говорит о том, что совершенствуется взаимодействие органов власти с финансовыми институтами, развивается государственно-частное партнерство в интересах наших уральских предприятий. Свердловская область — это экспортно ориентированный регион. Зачастую небольшой компании трудно найти зарубежного контрагента, и я уверен, что благодаря бесплатной платформе мы получим практический результат нашего взаимодействия. Это соглашение позволяет нам выйти на новый уровень взаимодействия, оказать поддержку нашим экспортерам", — приводятся в сообщении слова Алексея Орлова.
По его словам, новая цифровая платформа Сбербанка поможет облегчить выход уральского бизнеса на международный рынок, а это в итоге благотворно скажется на экономике всего региона.
Власти уточняют, что платформа является первой в стране открытой и бесплатной электронной площадкой для поиска новых контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру. Сообщается, что ресурс, запущенный в конце прошлого года, уже доказал свою востребованность. Сегодня в системе зарегистрировано более 12 тысяч пользователей из 103 стран, включая Россию, Китай, США, Индию, Австралию, Великобританию. Общее количество размещенных предложений на данный момент превышает 7 тысяч.