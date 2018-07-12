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Экономика

Предприятия Урала смогут выходить на зарубежные рынки по упрощенной схеме

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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка Иннопром-2018Международная промышленная выставка Иннопром-2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Правительство Свердловской области и Уральский банк Сбербанка в рамках IX международной промышленной выставки "Иннопром" в четверг заключили соглашение о сотрудничестве, которое даст дополнительные возможности уральским предприятиям для выхода на зарубежные рынки, сообщает в четверг департамент информполитики губернатора региона.

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора области Алексей Орлов и председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин. Речь идет о бесплатной платформе "Банк бизнес-партнеров", созданной Сбербанком. Это первый открытый цифровой маркетплейс для участников внешнеэкономической деятельности.

"Это соглашение говорит о том, что совершенствуется взаимодействие органов власти с финансовыми институтами, развивается государственно-частное партнерство в интересах наших уральских предприятий. Свердловская область — это экспортно ориентированный регион. Зачастую небольшой компании трудно найти зарубежного контрагента, и я уверен, что благодаря бесплатной платформе мы получим практический результат нашего взаимодействия. Это соглашение позволяет нам выйти на новый уровень взаимодействия, оказать поддержку нашим экспортерам", — приводятся в сообщении слова Алексея Орлова.

По его словам, новая цифровая платформа Сбербанка поможет облегчить выход уральского бизнеса на международный рынок, а это в итоге благотворно скажется на экономике всего региона.

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По словам Черкашина, Сбербанк целенаправленно работает над созданием экосистемы сервисов для предпринимателей. "Поскольку практически любой бизнес рано или поздно встает перед вопросом выхода на зарубежные рынки, мы запустили уникальный сервис "Банк бизнес-партнеров", — цитирует Черкашина департамент.

Власти уточняют, что платформа является первой в стране открытой и бесплатной электронной площадкой для поиска новых контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру. Сообщается, что ресурс, запущенный в конце прошлого года, уже доказал свою востребованность. Сегодня в системе зарегистрировано более 12 тысяч пользователей из 103 стран, включая Россию, Китай, США, Индию, Австралию, Великобританию. Общее количество размещенных предложений на данный момент превышает 7 тысяч.

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