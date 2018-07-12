В Татарстане добыча нефти в первом полугодии снизилась на 0,7%

КАРАБАШ (Бугульминский район, Татарстан), 12 июл — РИА Новости. Нефтедобыча в Татарстане в первом полугодии 2018 года снизилась на 0,7% и составила 17,6 миллиона тонн, заявил в четверг президент республики Рустам Минниханов.

"По предварительным итогам первого полугодия текущего года, в республике добыто 17,64 миллиона тонн нефти. Добыча сократилась на 0,7% по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — сказал Минниханов на нефтяном саммите Татарстана.

По его словам, это связано с выполнением Россией условий соглашений "ОПЕК +".

Ранее компания "Татнефть" сообщила, что в первом полугодии 2018 года снизила добычу нефти на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,115 миллиона тонн.

Кроме "Татнефти" нефтедобычу в Татарстане осуществляют более 30 малых нефтяных компаний, деятельность которых координирует ЗАО "Нефтеконсорциум".

Он был создан в 1997 году в тесном взаимодействии с "Татнефтью". Малые нефтяные компании разрабатывают месторождения с запасами до десяти миллионов тонн нефти.

ПАО "Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти, входит в десятку крупнейших российских нефтяных компаний. На долю компании приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим". Татарстану принадлежит "золотая акция" "Татнефти".

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