Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший технический специалист американской компании Tesla подал официальное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в котором обвинил бывшего работодателя в обмане инвесторов и использовании потенциально опасных батарей в электрических автомобилях, сообщила газета Washington Post со ссылкой на его адвоката.

Экс-технолог Мартин Трипп сообщил комиссии, что Tesla устанавливала на транспортные средства батареи с дефектами и повторно использовала бракованные детали, чтобы удовлетворять квоты на объём производства, пишет издание.

Кроме того, по словам Триппа, компания преувеличила число еженедельно производимых седанов Tesla Model 3 примерно на 44% и предоставила ложные данные инвесторам и покупателям, которые несколько месяцев внимательно следили за этой информацией, чтобы сделать выводы о производственных показателях компании.

Tesla ранее неоднократно отвергала обвинения Триппа, который был уволен из компании в прошлом месяце. Tesla даже выдвинула против него иск за предположительный взлом компьютерных систем компании и краже конфиденциальных данных. Кроме того компания обвиняет Триппа в передаче СМИ ложной информации, которая вредит репутации Tesla.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.