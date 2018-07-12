Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Народный банк Китая на фоне очередного витка обострения торгового спора с США резко ослабил курс юаня к доллару — на 0,73%. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
С начала недели ЦБ Китая незначительно укреплял национальную валюту, однако в течение последних двух недель юань снижался, обновляя несколько раз минимум с августа 2017 года и января 2018-го. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.
США испытывают значительный дефицит в торговле с Китаем. Вашингтон многократно обвинял Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару, которое стимулирует китайский экспорт в США.
Торговые отношения США и КНР
В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов. В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.
В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начнут взимать с 6 июля.
Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина начнет частично действовать также с 6 июля.
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Кстати - в Китае его ЦБ реально управляет национальной валютой, как одним из инструментов экономики, и ему глубоко безразличен т.н. "финансовый рынок" с его валютными биржами и спекуляциями и "рыночным" курсом юаня: главное - обеспечение интересов китайской экономики. Вот и России следовало в этом отношении брать пример с Китая, а не гнаться за пустышкой - внешним статусом (и кто его присваивает?!) государства с "рыночной" экономикой.
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