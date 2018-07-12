Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару

ПЕКИН, 12 июл — РИА Новости. Народный банк Китая на фоне очередного витка обострения торгового спора с США резко ослабил курс юаня к доллару — на 0,73%. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

В четверг регулятор установил средний обменный курс на уровне 6,6726 юаня за доллар, что на 492 пункта больше, чем в среду, когда курс составил 6,6234.

С начала недели ЦБ Китая незначительно укреплял национальную валюту, однако в течение последних двух недель юань снижался, обновляя несколько раз минимум с августа 2017 года и января 2018-го. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.

США испытывают значительный дефицит в торговле с Китаем. Вашингтон многократно обвинял Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару, которое стимулирует китайский экспорт в США.

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов. В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.