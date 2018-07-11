Россия поможет организовать выставку ARABIA-2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Россия поможет организовать Всемирную промышленно-техническую выставку и форум "Большая индустриальная неделя ARABIA-2019", которые пройдут в Международном выставочном центре Египта в Каире. Меморандум о развитии двустороннего сотрудничества в области организации выставок и мероприятий между группой компаний "Формика" и Национальной компанией выставок и международных конференций подписан на стенде Минпромторга на ИННОПРОМ-2018, сообщает пресс-центр международной промышленной выставки.

Документ в присутствии министра промышленности и торговали РФ Дениса Мантурова подписали президент группы компаний "Формика" Максим Зверков и генеральный менеджер Международного выставочного центра Египта Моххамед Эламин Адель Абдельгаффар Рамадан.

"Большая индустриальная неделя ARABIA-2019" станет первой международной выставкой и форумом за рубежом, организованной российской стороной, — отмечает пресс-центр.

В форуме в Каире планируют принять участие более ста международных компаний-производителей решений для промышленности.

"Акцент 2019 года будет сделан на Северную и Центральную Африку, а также Ближний Восток, поэтому основными участниками индустриальной недели станут владельцы, руководители и представители производящих промышленную продукцию компаний из Египта, Гвинеи, Израиля, Ирана, Катара, ОАЭ, Омана, Туниса и других. Основные тематики — "Инжиниринг", "Компоненты для производств", "Технологии для энергетики", "Транспортное машиностроение", "Автоматизация производства", "Станки и оборудование", "Цифровое производство", — говорится в сообщении пресс-центра.