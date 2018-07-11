Пассажиры предъявили более тысячи претензий к "Саратовским авиалиниям"

САРАТОВ, 11 июл – РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Саратовской области помогли пассажирам авиакомпании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты, составить более 1,2 тысячи претензий к перевозчику для возврата средств за билеты в связи с отменой рейсов, сообщило в среду управление.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. По данным авиакомпании, к вечеру 15 июня более 184,625 миллиона рублей перевозчик вернул своим клиентам за 29,222 тысячи билетов. Перевозчик заверял, что выполняет все обязательства по возврату денежных средств.

"Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно открыта "горячая линия" по вопросам прав потребителей на возврат приобретенных билетов на рейсы АО "Саратовские авиалинии"… На текущий момент обработано 934 телефонных обращения… Оказывается практическая помощь в составлении претензий, на текущий момент составлено 1243 претензии в адрес АО "Саратовские авиалинии", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что помимо средств за покупку билетов, потребитель вправе требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. При этом в случае отказа перевозчика добровольно удовлетворить обоснованные требования потребителей ведомство намерено вступиться за них.

"Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области будут подготовлены и направлены исковые заявления в судебные органы в защиту прав потребителей. По состоянию на 10 июля, управлением подготовлено 16 исковых заявлений в защиту нарушенных прав конкретных потребителей", — отмечается в сообщении.