Выплаты вкладчикам самарского Газбанка начнутся не позднее 25 июля

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии самарского Газбанка начнутся не позднее 25 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 25 июля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 июля", — говорится в сообщении.

Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным регулятора, в результате систематического проведения Газбанком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.