Выплаты вкладчикам самарского Газбанка начнутся не позднее 25 июля

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии самарского Газбанка начнутся не позднее 25 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По данным регулятора, в результате систематического проведения Газбанком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.