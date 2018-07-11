ФАС проверит структуры "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" на Дальнем Востоке

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заподозрила сбытовые структуры "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова на Дальнем Востоке в том, что они не снизили цены на нефтепродукты в крупном опте, и обещает компаниям проверку, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания биржевого комитета ФАС от 4 июля.

Антимонопольное ведомство подозревает компании в уклонении от заключения договоров на поставку топлива и намерена проверить "РН-Востокнефтепродукт", "ННК-Камчатнефтепродукт" и "ННК-Приморнефтепродукт".

Цены на НПЗ в регионе действительно выше, чем на бирже. По данным ЦДУ ТЭК, бензин АИ-92 и АИ-95 в начале июля стоил на Комсомольском НПЗ "Роснефти" 51,5 тысячи и 55,2 тысячи рублей за тонну, на Хабаровском НПЗ "Нефтегазхолдинга" — 55,5 тысячи и 57,4 тысячи рублей соответственно. Биржевой индекс для Сибири и Дальнего Востока на эти виды топлива на СПбМТСБ составлял 47 тысяч и 49,6 тысячи рублей за тонну.

Глава управления ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин отметил газете, что в целом по РФ ситуация с маржинальностью независимых АЗС улучшается, чему способствует снижение цен в мелкооптовом сегменте. Но на Дальнем Востоке ситуация хуже, признает он, связывая это с ремонтами НПЗ. В "Роснефти" и "Нефтегазхолдинге" от комментариев отказались. Источник издания в "Нефтегазхолдинге" заявил, что мощности Хабаровского завода были на максимуме в июне, а объем поставок топлива сопоставим с 2017 годом.

Розничные цены на Дальнем Востоке одни из самых высоких в России, отмечает газета. После того как крупные нефтяники в конце мая пообещали заморозить цены на АЗС, там они росли быстрее, чем в других регионах. Причина в том, что на Дальнем Востоке только два крупных НПЗ, а среди АЗС преобладают независимые игроки.

Однако ФАС в протоколе признает, что не все нефтекомпании в июне выполнили требование о повышении продаж топлива на внутреннем рынке, в том числе на бирже, на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, поставки бензина не увеличили "Татнефть", Антипинский НПЗ (New Stream), "Нефтегазхолдинг", ТАИФ; дизтоплива — "Роснефть", "Газпром", ТАИФ, "Нефтегазхолдинг", "Фортеинвест" (владеет Орским НПЗ).