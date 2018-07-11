ЦБ отозвал лицензию у самарского Газбанка

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского Газбанка, говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"В результате систематического проведения АО АКБ "Газбанк" операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов", — отмечает ЦБ.

Банк России 11 раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.