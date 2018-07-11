В Никарагуа глава нефтекомпании уволился из-за "списка Магнитского"

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Глава совета директоров никарагуанской нефтяной компании Petronic Хосе Франциско Лопес подал в отставку после внесения его имени США в "список Магнитского", сообщает издание Prensa.

На посту главы компании Лопеса заменит Рамон Умберто, отмечает издание.

На прошлой неделе США расширили "список Магнитского", внеся в него трех представителей Никарагуа, в том числе Лопеса. По словам представителя администрации США, это ответ на "серьезные нарушения в сфере прав человека и коррупцию" в Никарагуа. Кроме Лопеса, в список попал высокопоставленный полицейский, а также высокопоставленный сотрудник мэрии столицы Никарагуа.

Включение в "список Магнитского" означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.