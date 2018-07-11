Рудник "Удачный" возобновил работу после взрыва

ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Рудник "Удачный" в Якутии, где утром в среду произошел взрыв, возобновил работу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании "Алроса".

Ранее якутский главк МЧС России сообщил, что на горизонте 580 метров рудника "Удачный" при подготовке к взрывным работам произошел несанкционированный взрыв. Прокуратура региона сообщила, что организовала проверку в связи с происшествием на Удачнинском ГОК при шахтостроительных работах, в результате которого погиб один работник. На месте работают правоохранители.

"В 08.09 часов по местному времени (02.09 мск) рудник "Удачный" приступил к работе в штатном режиме. Газовая обстановка в норме. На месте создана и работает комиссия по расследованию случившегося", — сообщил собеседник.

По его словам, погибший — работник Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления УКС 1971 года рождения.