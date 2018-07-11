ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Торгово-промышленная корпорация "Би Ши" из китайской провинции Хэбэй намерена создать в Приморье предприятие по производству стали для судостроительной промышленности, сообщает администрация края.
"Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1-1,5 миллиарда долларов. Строительство объектов займет около пяти лет, а ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить рабочими местами до 10 тысяч человек", – сказал заместитель генерального директора корпорации "Би Ши" Дэн Цзифа, которого цитирует администрация Приморья.
По его словам, для реализации проекта потребуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров. Тарасенко отметил, что краю нужно такое производство в связи со строительством в Большом Камне судоверфи "Звезда".
"Нам нужна широкая судовая сталь, потому что для строительства кораблей арктического класса толщина металла должна быть огромная. Сейчас мы закупаем материал в Южной Корее, но заинтересованы в создании производства у себя в Приморье", – приводятся в сообщении слова врио губернатора.
"Би Ши" – частная компания, основанная в 2007 году. Занимается сталелитейной, коксовой, электрической, горной промышленностью, недвижимостью и финансово-коммерческой деятельностью. В год компания производит 6,8 миллиона тонн стали, 3 миллиона тонн кокса, 3 миллиона тонн железного порошка, выработка электроэнергии в год – 2,5 миллиарда киловатт/час.