Рабочий во время обработки изделий на сталелитейном производстве. Архивное фото

Рабочий во время обработки изделий на сталелитейном производстве. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Торгово-промышленная корпорация "Би Ши" из китайской провинции Хэбэй намерена создать в Приморье предприятие по производству стали для судостроительной промышленности, сообщает администрация края.

Речь об этом шла на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с делегацией корпорации. По словам китайских бизнесменов, в планах корпорации – построить в крае завод по производству листовой стали для судостроительной промышленности объемом до 1 миллиона тонн. Также иностранные инвесторы рассчитывают создать в Приморье коксохимический завод и современную электростанцию, отмечают власти.

"Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1-1,5 миллиарда долларов. Строительство объектов займет около пяти лет, а ввод их в эксплуатацию позволит обеспечить рабочими местами до 10 тысяч человек", – сказал заместитель генерального директора корпорации "Би Ши" Дэн Цзифа, которого цитирует администрация Приморья.

По его словам, для реализации проекта потребуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров. Тарасенко отметил, что краю нужно такое производство в связи со строительством в Большом Камне судоверфи "Звезда".

"Нам нужна широкая судовая сталь, потому что для строительства кораблей арктического класса толщина металла должна быть огромная. Сейчас мы закупаем материал в Южной Корее, но заинтересованы в создании производства у себя в Приморье", – приводятся в сообщении слова врио губернатора.

Тарасенко поручил подготовить предложения по размещению предприятий инвестора. Также китайскую делегацию пригласили принять участие в Международном дальневосточном морском салоне в конце июля во Владивостоке.

"Би Ши" – частная компания, основанная в 2007 году. Занимается сталелитейной, коксовой, электрической, горной промышленностью, недвижимостью и финансово-коммерческой деятельностью. В год компания производит 6,8 миллиона тонн стали, 3 миллиона тонн кокса, 3 миллиона тонн железного порошка, выработка электроэнергии в год – 2,5 миллиарда киловатт/час.