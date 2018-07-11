МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной печатать на российских деньгах портреты выдающихся политических и государственных деятелей.

"Логичным шагом по возрождению нумизматической традиции стало бы возвращение изображения выдающихся политических и государственных деятелей на монеты и банкноты Банка России. Прошу вас рассмотреть данное предложение и дать ему профессиональную оценку", — говорится в письме Петрова Набиуллиной, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркнул, что денежные банкноты и монеты исторически являются "визитной карточкой" государства, воплощенным олицетворением его идеологии, мощи и декларируемых ценностей.

"Во время эпох Российской Империи и Советского Союза российская нумизматическая традиция в той или иной степени сохранялась — на деньгах изображались исторические персонажи государственного уровня, правители нашей страны. В имперскую эпоху, вплоть до 1917 года, чеканились монеты, посвященные правящему монарху, как, например, происходит сейчас в Великобритании", – пояснил Петров.

Вместе с этим депутат отметил, что в 1991 году, когда Россия сменила идеологический курс и избавилась от государственного коммунизма, была нарушена и нумизматическая традиция.

"Вместо символов крепкой государственной власти на деньгах появились достаточно абстрактные географические объекты, лишенные идеологического, воспитательного и нравственного наполнения", — заключил Петров.