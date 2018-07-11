В Госдепе рассказали о переговорах по минимизации дефицита нефти

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США ведут интенсивные переговоры с Саудовской Аравией и другими крупными мировыми экспортерами нефти, чтобы минимизировать урон из-за потенциального ухода Ирана с этого рынка в результате возвращения санкций против него, заявил высокопоставленный представитель госдепа.

"Мы очень серьезно настроены на возвращение наших санкций против Ирана, которые были сняты по итогам иранской ядерной сделки, и мы работаем очень плотно со странами, которые могут предоставить альтернативу поставкам нефти из Ирана", — отметил представитель госдепа, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

"Мы полностью уверены, что мы будем способны преодолеть эти проблемы, работая плотно с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами, чтобы сделать все необходимое для обеспечения потребностей рынка в поставках нефти", — добавил он.

Глава минэнерго США Рик Перри ранее заявил, что Россия и Саудовская Аравия смогут закрыть дефицит нефти на рынке, образовавшийся из-за санкций против Ирана.

Ранее госдеп призвал всех прекратить покупать нефть из Ирана. Комментируя этот призыв, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия изучит это призыв в юридическом ключе.

Кроме того, глава Международного энергического агентства Фатих Бирол в беседе с РИА Новости рассказал, что ситуация с Ираном будет дополнительным фактором увеличения спроса на сырую нефть на рынке, так как проблемы испытывают и другие поставщики, такие как Ливия и Венесуэла.