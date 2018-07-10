Минсельхоз предложил продать более миллиона тонн пшеницы из госфонда

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает продать в 2018-2019 годах до 1,5 миллиона тонн пшеницы из государственного интервенционного фонда, причем реализация может осуществляться как на российский рынок, так и на экспорт, говорится в сводном отчете к проекту постановления правительства РФ на портале regulation.gov.ru.

Документ, проект которого подготовлен Минсельхозом, вносит изменения в правила приобретения сельскохозяйственной продукции в процессе проведения государственных закупочных интервенций, а также ее реализации.

"В целях минимизации расходов федерального бюджета Минсельхозом России планируется реализация в 2018-2019 годах пшеницы из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объеме до 1,5 миллиона тонн", — говорится в сводном отчете к проекту.

При этом, согласно подписанному в декабре 2017 года распоряжению правительства РФ, в 2018 году на экспорт из интервенционного фонда может быть направлено до 500 тысяч тонн зерна. Торги для реализации из интервенционного фонда зерна на экспорт стартовали на Национальной товарной бирже (НТБ) 20 июня, на данный момент (последний раз торги проводились 4 июля) объем продаж зерна составил 122,5 тысячи тонн. Ежегодные траты на содержание фонда Минсельхоз оценивал в 10 миллиардов рублей.

По данным Минсельхоза, объем зерна интервенционного фонда по состоянию на 6 июля составлял 3,918 миллиона тонн на 36,188 миллиарда рублей. По состоянию на 25 июня запасы зерна госфонда в регионах Сибири и Урала составляли 2,1 миллиона тонн (более 50% в общем объеме), и, как отмечает министерство, "текущая конъюнктура зернового рынка в указанных регионах не способствует его реализации".

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. В последний год, однако, представители Минсельхоза называли закупки зерна в интервенционный фонд менее эффективным инструментом по сравнению с поддержкой экспорта.