В Рязанской области объем кредитов для аграриев вырос в пять раз

РЯЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Объем льготных краткосрочных кредитов для аграриев в Рязанской области вырос в 2018 году почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом — до 21,39 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.

Перспективы развития сельского хозяйства в Рязанской области обсудили 10 июля губернатор Николай Любимов и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. В частности, на встрече речь шла о реализации в Рязанской области инвестиционных проектов в сфере АПК, внедрении механизма льготного кредитования аграриев, развитии сельхозкооперации, а также подготовке к уборочной кампании.

Губернатор Николай Любимов отметил, что в 2018 году в регионе значительно увеличен объем льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для аграриев.

"С начала года Минсельхозом России одобрены заявки организаций АПК Рязанской области на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 21,39 миллиарда рублей, что почти в пять раз больше уровня 2017 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает облправительство, Дмитрий Патрушев высоко оценил деятельность, которая проводится в регионе по реализации инвестпроектов в сфере молочного животноводства, птицеводства, овощеводства, переработки зерна и молока.