Дворкович вошел в наблюдательный совет Россельхозбанка

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович избран в наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ), сообщает кредитная организация во вторник.

Помимо этого, в совет избран председатель правления РСХБ Борис Листов, который ранее не входил в него.

Свои кресла в совете сохранили советник предправления РСХБ Олег Богомолов, замминистра финансов Андрей Иванов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, спецпредставитель "Росатома" по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский, ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров и советник директора некоммерческого фонда "Аналитический центр "Форум" Михаил Генис.

Дворкович является сопредседателем фонда "Сколково" и входит в совет директоров РЖД, который ранее возглавлял. В июле вице-премьер Максим Акимов, пришедший на смену Дворковичу, сообщил, что возглавит совет. Помимо этого, Дворкович претендует на пост президента FIDE.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны. 100% голосующих акций банка принадлежат РФ. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июня занимал четвертое место в банковской системе РФ с активами в 3,468 триллиона рублей.