В Госдуме поддержали нулевой НДС при перелетах в Крым и на Дальний Восток

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки к законопроекту о повышении до 20% ставки НДС, которые продляют до 1 января 2025 год действие нулевой ставки НДС при авиаперевозках в Крым и обратно.

Бюджетный комитет также поддержал поправку, которая в целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО) устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и/или пункт назначения расположены на территории ДФО.

Глава бюджетного комитета Андрей Макаров предложил принять данную поправку за основу, а ее действие также предусмотреть до 2025 года, применив "унифицированный подход". "Мне кажется, что это отвечает поручению президента о том, чтобы на шесть лет зафиксировать налоговые условия и их не менять", — заявил на это заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. Бюджетный комитет поддержал предложение Макарова.

В конце июня правительство РФ внесло в Госдуму аналогичный законопроект, но в целях ускорения принятия соответствующей нормы было принято решение внести ее в качестве поправки в другой законопроект. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне сообщил, что правительство России одобрило решение об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.

Сейчас внутренние воздушные перевозки в РФ облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Крыма, Севастополя и Калининградской области — для них установлен нулевой НДС (для регионов Крыма — до 1 января 2019 года, для Калининградской области — на бессрочной основе).

Окончательную редакцию законопроекта перед вторым чтением бюджетный комитет намерен определить 16 июля.