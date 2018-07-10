Россия может ограничить ввоз кукурузы из Белоруссии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россельхознадзор из-за западного кукурузного жука (диабротика) может ввести временные ограничения в отношении продукции, транспортных средств, упаковки и тары, поступающих с территории Белоруссии или следующих через ее территорию в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как отмечает ведомство, на территории Белоруссии в 2017 году были установлены карантинные фитосанитарные зоны по отсутствующему на территории стран – членов Евразийского экономического союза карантинному объекту – западному кукурузному жуку, или жуку диабротика. Россельхознадзор получил эту информацию в июле 2018 года.

Как поясняет служба, потенциальная вредоносность жука на территории РФ возможна в зоне устойчивого выращивания кукурузы, посевы которой находятся в основном в Южном федеральном округе.

По данным ведомства, экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 миллионов рублей в год. Занос жука на территорию РФ возможен наземным транспортом, с продукцией, тарой и упаковкой. Россельхознадзор направил белорусской стороне обращение о необходимости обеспечить при ввозе в РФ фитосанитарную безопасность продукции, поступающих с белорусской территории.

"В случае непринятия белорусской стороной эффективных фитосанитарных мер, Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений в отношении продукции, транспортных средств, упаковки и тары, поступающих с территории Белоруссии или следующих через ее территорию в Россию", — говорится в сообщении.

Поставки зерновых культур из Белоруссии в Россию крайне невелики. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, поставки пшеницы и меслина из Белоруссии в РФ в 2017 году составили 244 тонны (0,09% в общем объеме импорта), ржи — 49 тонн (7,7% в общем объеме), ячменя — 137 тонн (0,08%), овса — 4 тонны (0,07%), кукурузы — 33 тонны (0,06%), риса — 37 тонн (0,015%).

Жук диабротика питается исключительно кукурузой. Взрослые особи повреждают листья и зерна ее молодых початков. Кроме того, как жуки, так и личинки являются переносчиками возбудителей ряда грибных, бактериальных и вирусных заболеваний кукурузы. Родиной жука диабротика является Северная Америка, где затраты на борьбу с вредителем ежегодно составляют порядка 1 миллиарда долларов. В 2009 году западный кукурузный жук был впервые зафиксирован на территории Белоруссии.