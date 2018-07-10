Чубайс усомнился в выполнении стратегии инновационного развития к 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Стратегия инновационного развития России до 2020 года не будет выполнена, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на открытой лекции "Инновационная экономика — что это?"

"Стратегия, принятая страной, не будет выполнена. Никаких шансов. По факту 2017 года видно, что к 2020 году эту картинку преломить не удастся. Скорее тревожит даже не это, а тревожит то, что, по-моему, я первый человек в стране, а вы первые в стране, которые это услышали", — сказал Чубайс.

Как следует из его презентации, базовые институты инновационной экономики построены, достигнуты первые результаты. При этом для преодоления отставания от планов стратегии необходима резкая и согласованная активация усилий государства, бизнеса и общества.

Отмечая недостатки сложившейся ситуации в этой сфере в РФ Чубайс заявил, что крупный частный бизнес не развернулся в сторону инновационной экономики, государственный бизнес — забюрократизирован, а программы инновационного развития не стали реальным драйвером инноваций. Им также не стала и РАН, следует из его презентации. По его мнению, не созданы институциональные источники финансирования венчурных инвестиций.

При этом Чубайс заявил, что в РФ появились венчурные фонды, Private Equity фонды, российские стартапы, закон "Об инвесттовариществах", биржевая площадка для публичных размещений акций инновационных компаний, 10-12 регионов-лидеров, которые строят инновационную экономику, 5-10 ВУЗов-лидеров, в которых рождаются стартапы.

Эта стратегия была утверждена правительством в 2011 году. Среди целей документа: увеличение доли промпредприятий, осуществляющих технологические инновации, с 9,4% в 2009 году до 40-50%, рост доли РФ на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника, специальное судостроение) до 5-10% в 5-7 и более секторах экономики; увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта таких товаров до 2% (в 2008 году — 0,25%), повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5-3% ВВП (в 2010 году — 1,3%), из них больше половины — за счет частного сектора.