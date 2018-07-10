Таможня в аэропорту Сочи оформила 37 чеков tax free на 5,9 миллиона рублей

КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Заработавшей в апреле системой tax free на таможенном посту в аэропорту Сочи воспользовались граждане Китая, Грузии, Израиля, Индии и Перу, которые за это время оформили 37 чеков на 5,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

"Товары были приобретены пассажирами в Москве и Сочи в магазинах, подключенных к системе tax free. Иностранцы купили одежду, обувь, парфюмерию, мягкие игрушки, часы, сумки. Общая стоимость вывозимых товаров составила 5,9 млн рублей", — сообщает ЮТУ.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Также к системе подключаются магазины других городов, принимающих ЧМ-2018.