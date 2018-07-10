"Швабе", Курганская область и СПбПУ создали консорциум "Цифровой водоканал"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Консоруциум "Цифровой водоканал", который займется развитием цифровых и перспективных технологий водоподготовки, создали холдинг "Швабе", правительство Курганской области, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и управляющая организация проекта "Цифровой водоканал", сообщает пресс-служба холдинга.

В пресс-релизе говорится, что объединение усилий позволит более эффективно решать задачи по снабжению населения питьевой водой в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

"По открытым данным, только 64% сельских жителей в России имеют доступ к качественной воде. Наша задача — сделать так, чтобы он был у всех. Сейчас мы реализуем пилотный проект цифрового водоснабжения в Володарском районе Астраханской области при поддержке губернатора Александра Жилкина, а скоро начнем работать и в Курганской области. В первую очередь нужно сформировать общее видение развития цифровых и передовых технологий водоподготовки, стандартизировать успешные технологические организационные решения, проработать меры государственной поддержки и регулирования в сфере их внедрения. Работы много, планы амбициозные, но общими усилиями справимся", — сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

В пресс-службе уточнили, что в рамках соглашения холдинг совместно с СПбПУ организует исследовательскую деятельность по разработке технических решений, способных составить основу научно-технологического прорыва в сфере цифровизации отрасли. Для обеих сторон это не первый опыт сотрудничества. Прошлым летом они подписали соглашение по развитию научно-технического сотрудничества в сфере гражданского приборостроения, в том числе медицинского. А с 2018 года в рамках договора о целевом приеме ряд студентов от холдинга будет проходить в санкт-петербургском университете обучение.