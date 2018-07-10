"Калашников" создаст собственный двигатель для электромотоциклов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Концерн "Калашников" разрабатывает двигатель, который заменит китайскую силовую установку, стоящую на электромотоциклах "Пульсар", говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Kalashnikov media.
"Двигатель, который используется в текущей версии "Пульсара", китайского производства, который подошел нам по совокупности характеристик. Сейчас мы работаем над собственным двигателем, он уже проходит испытания, так что в обозримом будущем мы откажемся от китайского движка", — говорится в сообщении.
В материале также отмечается, что одним из преимуществ этого электромотоцикла является возможность его эксплуатации в природных и парковых зонах, а также в пешеходном пространстве, где мотоциклы, работающие на топливе, использовать нельзя.
Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" — боевое оружие, "Байкал" — охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" — спортивное оружие.