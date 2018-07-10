Югра переходит на централизацию IT-инфраструктуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ инициировал процесс централизации инфраструктуры информационных систем в органах государственной власти и подведомственных учреждениях на территории региона, сообщил РИА Новости в кулуарах выставки "Иннопром" заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

"Мы решили для себя вопрос, что проводим централизацию всей IT-инфраструктуры, все заводим под единственное ведомство — департамент информационных технологий. Подведомственные учреждения, которые занимались этим направлением у каждого департамента отдельно, собраны под единое управление, им будет заниматься Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. Этим направлением должны заниматься специалисты", — подчеркнул замгубернатора.

По его словам, автономный округ демонстрирует довольно хорошие результаты в этой области, на протяжении последних лет стабильно находясь в тройке регионов-лидеров по уровню информатизации общества.

Собеседник агентства также отметил, что в промышленности ярким примером качественного перехода на цифровизацию деятельности является компания "Газпром нефть", которая создала "цифровой двойник" одного из своих месторождений. При этом он пояснил, что и другие нефтедобывающие компании в регионе стараются идти по такому пути развития.

"Это возможность управления месторождением из единого центра, возможность управления без участия человека, и это сегодня вполне реально… Не возникнет ли вопрос, зачем нужны люди? Конечно, мы до этого не дойдем. Человек будет учить искусственный интеллект принимать решения", — сказал Забозлаев.

Он пояснил, что речь о развитии производства в стране за счет перехода на цифровые решения шла во время стратегической сессии "Люди/машины/софт: как выжать максимум эффективности" в рамках выставки "Иннопром".

"Все обменялись своими мнениями, и мнения сходятся в одном: сегодня надо заходить в цифровизацию. Без этого просто дальше двигаться нельзя, либо предприятия или учреждения начнут терять рынок — не будут конкурентоспособными, и это может привести к довольно серьезным результатам. Такое мнение сегодня у всех, в том числе у иностранных партнеров", — добавил Забозлаев.

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