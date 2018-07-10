Санавиацию Свердловской области оснастят медтехникой "Швабе"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Холдинг "Швабе" займется адаптацией медицинского оборудования для санитарной авиации Свердловской области — это предусматривает подписанное в рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 соглашение между холдингом, администрацией региона, национальной службой санитарной авиации и Уральским заводом гражданской авиации, сообщает пресс-служба холдинга.
"Производственные ресурсы для оснащения гражданских воздушных судов предоставит предприятие холдинга — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ)", — говорится в пресс-релизе.
Генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев назвал предстоящее сотрудничество важной работой, результаты которой помогут спасти тысячи жизней.
В пресс-службе напомнили, что на УОМЗ выпускается широкий спектр медицинской техники, которой оснащают российские перинатальные, кардиологические и онкологические центры, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.