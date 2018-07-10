Санавиацию Свердловской области оснастят медтехникой "Швабе"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Холдинг "Швабе" займется адаптацией медицинского оборудования для санитарной авиации Свердловской области — это предусматривает подписанное в рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 соглашение между холдингом, администрацией региона, национальной службой санитарной авиации и Уральским заводом гражданской авиации, сообщает пресс-служба холдинга.

"Производственные ресурсы для оснащения гражданских воздушных судов предоставит предприятие холдинга — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ)", — говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев назвал предстоящее сотрудничество важной работой, результаты которой помогут спасти тысячи жизней.

"Холдинг "Швабе" занимается решением важных социальных задач не один год. Мы оснащаем современным оборудованием здравоохранительные учреждения по всей России, в том числе удаленные населенные пункты. Развиваем направления цифровой и мобильной медицины. Постоянно улучшаем качество и повышаем доступность медицинских услуг в стране. Развитие санитарной авиации — правильный и логичный шаг в этом направлении", — отметил Патрикеев.

В пресс-службе напомнили, что на УОМЗ выпускается широкий спектр медицинской техники, которой оснащают российские перинатальные, кардиологические и онкологические центры, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.