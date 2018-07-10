На Колыме планируют осваивать месторождения меди

МАГАДАН, 10 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Правительство Магаданской области и Русская медная компания (РМК) на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге заключили официальное соглашение о сотрудничестве и в дальнейшем освоении месторождений меди на Колыме, сообщает во вторник правительство региона.

"Подписи под соглашением о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов поставили глава региона Сергей Носов и президент РМК Всеволод Левин. Документ предусматривает обмен информацией, проведение совещаний, создание рабочих групп и другие виды взаимодействия. Также РМК намеревается развивать проекты по изучению и разработке месторождений меди в регионе с перспективой создания там горно-обогатительных мощностей. В свою очередь, правительство Магаданской области готово оказать компании содействие в получении господдержки", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в ближайшее время специалисты Русской медной компании приедут в Магадан, чтобы на месте изучить возможности территории по разработке месторождений.

Русская медная компания — многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы Группы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Горнодобывающие и металлургические активы РМК осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска продукции — медного концентрата, медных катодов и медной катанки, а также цинкового концентрата, аффинированного золота и серебра.

Другие новости региона читайте здесь >>