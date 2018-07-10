В Китае годовая инфляция в июне ускорилась до 1,9 процента

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июне вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 1,8% в мае, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления.

Показатель июня совпал и с ожиданиями экспертов, которые говорили о некотором ускорении темпов роста инфляции в июне. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 4,1% в предыдущем месяце, оказавшись несколько выше прогнозов – в 4,5%.

По данным ведомства, в июне инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,8%, в сельской местности — на 1,9%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 0,3%, на непродовольственные — на 2,2%. Цены на потребительские товары также выросли на 1,5%, на услуги — на 2%.

Цены на свежие овощи и фрукты в июне упали на 1,8% и 6,7% соответственно по сравнению с маем, на продукты водного промысла упали на 0,8%, на табачную и алкогольную продукцию снизились на 0,5%, при этом в цены на мясную продукцию выросли на 0,5%, в том числе свинина подорожала на 1,1% по сравнению с маем.

В целом по итогам первого полугодия инфляция по стране составила 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с 2016 годом, когда показатель упал на 2,4%. Правительство Китая ожидает инфляцию в этом году на уровне 3%.