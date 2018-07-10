МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости. Комиссия российских "Газпрома" и "Акрона", являющегося одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, прибудут в Боливию для уточнения деталей подписанных соглашений о сотрудничестве, сообщил в понедельник министр углеводородов Луис Альберто Санчес.

"От "Газпрома" 18 июля прибывает большая команда, чтобы определить последние детали подписанного в Москве соглашения. Это значит, что в ближайшие три-четыре месяца мы будем готовы его утвердить. Также приезжает "Акрон", другая делегация, чтобы завершить то, что мы подписали в Москве", — приводит агентство ABI заявление Санчеса.

Про его словам, "Акрон" планирует организовать предприятие с нефтяной компаний YPFB, которое будет заниматься продажей мочевины в Южной Америке.

В июне в ходе визита президента Эво Моралеса в Москву "Газпром" и Боливия подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа". Сам Моралес оценил в интервью РИА Новости эту сделку более чем в 1,2 миллиарда долларов.

Российская группа "Акрон" в свою очередь договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии, заявил тогда Моралес.