Британия существенно увеличит помощь Западным Балканам

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в 2020-2021 годах увеличит помощь Западным Балканам на 95% — до 80 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении офиса британского премьера.

Вторник станет основным днем работы саммита по Западным Балканам в Лондоне, на который приедут главы шести стран региона, а также европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Премьер-министр Тереза Мэй объявляет сегодня о пакете мер, призванных способствовать процветанию Западных Балкан за счет улучшения коллективной безопасности и повышения экономической стабильности в регионе", — говорится в сообщении.

"Новый пакет мер предусматривает увеличение выделяемого Великобританией финансирования региона более чем на 95% — с 41 миллиона фунтов стерлингов в 2018-2019 года до 80 миллионов в 2020-2021", — указывается в документе.

Также Великобритания планирует вдвое увеличить число британских сотрудников, помогающих обеспечивать безопасность на Западных Балканах. Миллион фунтов стерлингов будет направлен на повышение уровня кибербезопасности стран региона.

Ранее Британия объявила, что выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на обучение молодежи на Западных Балканах компьютерной грамотности и цифровым технологиям, и еще миллион — на преодоление последствий конфликтов.

Главными темами саммита станет усиление регионального сотрудничества в сфере безопасности, усиление экономической стабильности и политического сотрудничества.

О предстоящем саммите премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в марте 2017 года. Отметив, что нестабильность в регионе может усилиться, и что это несет угрозу для безопасности всей Европы, она подчеркнула, что международное сообщество должно усилить борьбу с организованной преступностью на Западных Балканах. Она также сообщила, что Британия будет усиливать сотрудничество с партнерами на западе Балкан в сфере борьбы с коррупцией и в вопросе обеспечения кибербезопасности.