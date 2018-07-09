Срок демонтажа незаконных рекламных конструкций могут сократить до 15 дней

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Самарская губернская дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий сократить с месяца до 15 дней максимальный срок, предоставляемый для демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций.
"Законопроектом предлагается сократить месячный срок для осуществления демонтажа рекламной конструкции до пятнадцати дней", — говорится в пояснительной записке.
Как отмечают авторы законопроекта, большая часть незаконно установленных рекламных конструкций не соответствует требованиям технического регламента, поэтому подобные нарушения создают общественную опасность, а также угрозу жизни и здоровью граждан, участников дорожного движения.
"Сокращение сроков демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций позволит повысить эффективность контроля за соблюдением требований к размещению и эксплуатации рекламных конструкций, уровень социальной дисциплины, а также улучшить внешний облик муниципальных образований", — отмечают разработчики.