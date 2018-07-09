Иностранные инвесторы заинтересовались стадионом "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин ведет переговоры с иностранными инвесторами об использовании стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу, сообщила пресс-служба правительства региона.
Он добавил, что сейчас переговоры находятся на начальной стадии и называть компанию, которая является потенциальным инвестором, пока преждевременно.
Стадион в Нижнем Новгороде рассчитан на 45 тысяч зрителей. Планируется, что в дальнейшем его будут использовать для проведения различных массовых мероприятий.
Сейчас около стадиона формируется парк "Стрелка", площадь которого составляет около 10 гектаров. Здесь предусматривается градостроительное развитие с созданием культурно-спортивного общественного центра города с рекреационной функцией, предполагающее посетительские потоки как в праздничные, так и в обычные дни. Ранее планировалось, что после проведения чемпионата будет разработана единая концепция развития территории парка с учетом мнений заинтересованных горожан и профессионального сообщества.
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