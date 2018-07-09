Медведев направил приветствие гостям и участникам выставки "Иннопром"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям международной промышленной выставки "Иннопром-2018" заявил, что перед страной остро стоит задача технологического прорыва, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Сегодня перед Россией остро стоит задача технологического прорыва. Она чётко обозначена в майском указе Президента России как национальная цель развития. От того, насколько эффективно и оперативно мы перестроим экономику, создадим на основе лучших научных знаний и "цифры" высокотехнологичные индустрии, зависит глобальная конкурентоспособность России. Уровень благосостояния нашего общества, его безопасность", — написал он.

Медведев отметил, что форум с каждым годом становится более интересным, влиятельным и не уступает ведущим промышленным выставкам мира. По его словам, на площадке традиционно собираются предприниматели, эксперты, руководители органов власти, которые ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся развития новых технологий и их влияния на человеческую жизнь.

"У нас есть хороший задел. Прекрасная математическая школа. Высокий уровень компетенций в области микроэлектроники и разработок программного обеспечения. И особенно – решений для кибербезопасности. Наша политика по импортозамещению способствовала тому, что отечественные IT-компании стали активнее предлагать рынку свои технологии. Всё это создает предпосылки для успешного развития Индустрии 4.0 в нашей стране", — сказано в телеграмме.

В завершение глава правительства выразил уверенность в том, что участники в рамках "Иннопрома" обсудят и другие важные темы, придут к интересным идеям и проектам, а также найдут новых деловых партнеров.