Евросоюз продолжит придерживаться санкций против России, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС продолжит выступать за полное выполнения минских соглашений, подчеркивая "ответственность РФ", и придерживаться санкционной политики, в том числе после проведения выборов в Крыму и строительства моста через Керченский пролив, заявил в понедельник после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко глава Евросовета Дональд Туск.

"ЕС продолжает оказывать поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Наше непризнание незаконной аннексии Крыма и Севастополя остается твердым, и наш список визовых запретов был расширен после проведения президентских выборов в России на полуострове и строительства моста через Керченский пролив без согласия Украины", — заявил он на пресс-конференции.

"Мы продолжаем требовать полного выполнения минских соглашений, подчеркивая ответственность России", — добавил Туск, напомнив, что "несколько дней назад лидеры ЕС единогласно согласились продлить" экономические санкции против России еще на шесть месяцев.

По его словам, в ходе переговоров также был поднят вопрос крушения на юго-востоке Украины малайзийского Boeing рейса MH17. "Мы отдаем дань уважения жертвам, призываем Россию взять на себя ответственность и надеемся на эффективное судебное преследование виновных в этой трагедии", — заявил Туск.

Военная операция в ДНР и ЛНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".

Малайзийский Boeing 777

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии, ранее огласила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, хотя Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Присоединение Крыма

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".