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Экономика

Рязанский губернатор просит максимально учесть в бюджете интересы регионов

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает, что при формировании бюджета страны должны быть максимально учтены интересы регионов, сообщает в понедельник облправительство.

Врач смотрит результаты КТ. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1
В Рязанской области планируют развивать медицинский туризм
Любимов принял участие в прошедших 9 июля в Госдуме РФ парламентских слушаниях об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы. Выступая на слушаниях, он подчеркнул, что основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на предстоящую трехлетку необходимо рассматривать в контексте указа президента РФ Владимира Путина.

"Очень важно увидеть ресурсное обеспечение их реализации, в том числе и механизмы формирования новых доходных источников регионов. Рост экономического потенциала субъектов РФ может быть обеспечен только за счет создания инновационных и конкурентоспособных производств. Хочу подчеркнуть, для нас очень важно, чтобы при формировании бюджета страны, верстке программ социально-экономического развития были максимально учтены интересы регионов. Безусловно, в подготовительной работе субъекты РФ должны принимать самое активное участие. Регионы хорошо знают собственные потребности, понимают, что именно необходимо людям в первую очередь", — сказал Любимов.

Глава региона предложил разработать механизмы поддержки инвесторов, которые позволят снизить сроки окупаемости проектов. Так, большую поддержку может оказать запуск механизмов инфраструктурной ипотеки, фабрики проектного финансирования и создание специального фонда развития инфраструктуры, о необходимости которого говорил президент РФ.

Вид на Рязанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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В Рязанской области оценили эффективность программы поддержки инициатив
По мнению Любимова, из федерального бюджета нужно прямое финансирование проектов инвестиционной и инновационной инфраструктуры, промышленных парков, технопарков и других объектов, способных обеспечить диверсификацию экономики и технологический прорыв регионов. Еще одной задачей, по словам главы региона, является привлечение частного капитала в бюджетную сферу, обеспечение федеральной поддержки государственно-частного партнерства, в том числе частичной компенсации процентных ставок по кредитам, привлекаемых инвесторами для ГЧП-проектов в социальной сфере.

Особое внимание в ходе своего выступления Любимов обратил на ресурсные источники реализации национальных проектов. По словам губернатора, одним из них станут акцизы на нефтепродукты.

"Увеличение нормативов их зачисления в региональные бюджеты до 100% Рязанской области даст около 2 миллиардов рублей в год. Это серьезное подспорье. Поэтому предлагаю стопроцентный норматив для регионов установить уже с 2019 года", – сказал Любимов. По его словам, это позволит серьезно пополнить областной дорожный фонд.

Дополнительным источником доходов также должны стать штрафы за нарушения ПДД. Со следующего года они будут направляться в региональные дорожные фонды.

Города России. Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Любимов: решение задач майского указа требует корректировки законов
"Но здесь возникает другая проблема. Сегодня вложения регионов на обслуживание систем фото- и видеофиксации покрываются как раз за счет штрафов. В Рязанской области эта работа ведется в рамках концессионного соглашения. Передача штрафов в дорожные фонды исключит возможность компенсации из этого источника", – сообщил губернатор.

Он предложил рассмотреть вопрос о корректировке федерального законодательства и предусмотреть возможность использования средства региональных дорожных фондов на оплату расходов по содержанию систем фото- и видеофиксации.

"С большим удовлетворением хочется отметить, что министерством финансов России были услышаны предложения регионов, в том числе и Рязанской области, о передаче на федеральный уровень платежей за неработающее население. А это достаточно серьезные средства. Теперь мы направим их на реализацию указа президента России", – отметил Любимов.

Губернатор заявил о необходимости настройки механизма модельного бюджета и целесообразности установления доли участия субъектов в финансировании мероприятий национальных проектов на минимально возможном уровне.

Петербургский международный экономический форум 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашения на сумму 41 млрд рублей
Подводя итоги парламентских слушаний, Любимов отметил, что для реализации задач, поставленных главой государства, необходимо органичное сочетание мер федеральной и региональной поддержки.

"Главное, чтобы региональные бюджетные системы были встроены в федеральную политику по реализации майского указа президента России. Для нас важно, чтобы были учтены потребности субъектов РФ", — сказал глава области.

Любимов подчеркнул значимость передачи полномочий по медицинскому обеспечению пациентов с редкими генетическими заболеваниями с регионального на федеральный уровень. Такое предложение ранее было внесено Рязанской областью и поддержано рядом субъектов РФ.

"Это колоссальная сумма – порядка 180 миллионов рублей в год. Таких людей немного, но лекарства стоят очень больших денег", – сказал глава региона.

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