Меркель обеспокоена возможной торговой войной США и Китая

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с возможной торговой войной США и Китая, так как последствия могут затронуть в том числе немецкие компании.

"Если будут введены пошлины между США и Китаем, это затронет всех партнеров, в том числе немецкие компании", — заявила Меркель в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. "Мы готовы вести диалог с США, и мы должны пытаться прийти к соглашению, иначе нам придется действовать так, как мы это делали со сталью и алюминием", — сказала она. Трансляция велась на сайте журнала Spiegel

По ее словам, Германия и Китай придерживаются единого мнения, что необходимо соблюдать правила ВТО. "Мы оба хотим поддержать систему правил Всемирной торговой организации", — сказала Меркель. "Мы заинтересованы в беспрепятственной торговле", — добавила канцлер.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.