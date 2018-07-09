В ЕР пообещали поспорить с Минфином в случае снижения расходов на лекарства

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" будет дискутировать с Минфином, если некоторое снижение финансирования в сфере здравоохранения в будущем году затронет статьи по жизненно важным лекарствам, заявил глава фракции Сергей Неверов.

Согласно проекту Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, расходы федерального бюджета на здравоохранение в стране будут постепенно расти. Если в 2018 году они составят 479,7 миллиарда рублей, то после небольшого спада в 2019 году до 459,5 миллиарда рублей они резко вырастут до 563,2 миллиарда рублей в 2020 году и до 572,5 миллиарда рублей в 2021 году.

"Увеличение происходит по статье на выполнение майского указа, и мы попросили раскрыть, посмотреть по направлениям. Если это уходит в рамках указа на тему здравоохранения и там это прописывается, то мы это понимаем, а в целом если происходит снижение, то мы, конечно, по этому поводу будем вести с Минфином дискуссию", — сказал Неверов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не отразится ли снижение финансирования на обеспечение граждан жизненно важными лекарствами.