В ЕР пообещали поспорить с Минфином в случае снижения расходов на лекарства

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" будет дискутировать с Минфином, если некоторое снижение финансирования в сфере здравоохранения в будущем году затронет статьи по жизненно важным лекарствам, заявил глава фракции Сергей Неверов.
"Увеличение происходит по статье на выполнение майского указа, и мы попросили раскрыть, посмотреть по направлениям. Если это уходит в рамках указа на тему здравоохранения и там это прописывается, то мы это понимаем, а в целом если происходит снижение, то мы, конечно, по этому поводу будем вести с Минфином дискуссию", — сказал Неверов, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не отразится ли снижение финансирования на обеспечение граждан жизненно важными лекарствами.