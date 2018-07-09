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Экономика

"Восточный" частично помирился с подрядчиком в споре на 3,5 млрд рублей

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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкКосмодром Восточный. Архивное фотоКосмодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску космодрома "Восточный" к ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" (прежнее название "Спецстройтехнологии"), о расторжении контракта и взыскании 3,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Завершено расследование дела о мошенничестве главы наукограда Циолковского

В этом иске, поступившем в арбитраж в январе, дирекция космодрома изначально требовала расторгнуть госконтракт от 28 декабря 2014 года, по которому ответчик исполнял обязанности подрядчика строительства объектов космодрома, передать недостроенный объект, документы и материалы и освободить стройплощадку. Кроме того, истец требовал вернуть неиспользованные подрядчиком авансовые платежи в размере более 157 миллионов рублей и взыскать с него неустойку в размере около 3,4 миллиарда рублей.

В понедельник суд выделил в отдельное производство требование о взыскании неустойки, а по требованию о расторжении контракта, передаче имущества и взыскании неотработанного аванса утвердил мировое соглашение. В этой части производство по делу прекращено. Условия мирового соглашения на заседании не оглашались, но представитель ответчика заявил, что предприятие аванс обещает вернуть.

Ранее представитель ответчика сообщал суду, что у сторон нет разногласий по неимущественным требованиям, а сумма денежного взыскания находится в стадии согласования, в частности, на объекте работает соответствующая комиссия.

Арбитраж Москвы в июне по иску ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" взыскал более 577 миллионов рублей с ФГУП "ГВСУ по специальным объектам", Суд удовлетворил иск частично — дирекция космодрома просила взыскать с подрядчика около 2,5 миллиарда рублей неустойки за нарушение сроков исполнения заключенного в декабре 2014 года госконтракта на строительство комплекса эксплуатации районов падения.

Космодром "Восточный" строится близ города Циолковского (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ РФ в космическое пространство.

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