Минпромторг: торговая война Китая и США нанесет ущерб обеим странам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Торговая война КНР и США нанесет ущерб производителям обеих стран, заявил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.

"Мое личное убеждение, что от противостояния редко бывают долгосрочные выгоды. Выгоды могут быть краткосрочные, но с точки зрения устойчивости мировой торговой системы, плюсов здесь нет никаких. Наоборот, это запуск очень опасного маховика протекционистских войн, неконкурентных методов борьбы и это точно ни к чему хорошему не приводит", — считает замминистра.

"Если говорить с точки зрения алюминия и стали, это может привести к определенной череде закрытия рынков и перетоку продукции, которая не находит свой сбыт на традиционных рынках, на другие рынки и это угроза этим рынкам, когда вдруг будет массовый наплыв и может быть падение цен, ущерб национальным производителям", — уверен Груздев.

Поэтому все-таки лучше, когда в мировой торговой системе есть баланс и используются конкурентные методы борьбы, заключил Груздев, который долгое время работал торговым представителем РФ в Китае.