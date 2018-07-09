Темой саммита GMIS-2019 на Урале станут биометрический дизайн и бионика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Темой глобального саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге станут природоподобные технологии, в частности, биометрический дизайн и бионика, сообщил в понедельник департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Второй Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге в июле 2019 года одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Решение об этом было принято ранее арабской стороной – организаторами и инициаторами проведения GMIS – по предложению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам подготовки и обеспечения проведения GMIS в 2019 году в РФ. На той же площадке в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран и представителей мировой общественности к участию в работе саммита в Екатеринбурге.

"Темой глобального саммита станут природоподобные технологии – биометрический дизайн и бионика. Основной площадкой GMIS-2019 станет конгресс-центр, строительство которого ведется в настоящее время на территории, прилегающей к МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", – площадке проведения "Иннопрома", — говорится в сообщении.

Председатель оргкомитета саммита производства и индустриализации GMIS-2019 Бадр Аль-Олама поблагодарил Мантурова и Куйвашева за прекрасную церемонию открытия выставки "Инопром-2018". На встрече, прошедшей в понедельник на площадке "Иннопрома", он заявил, что такой уровень организации свидетельствует о готовности российской стороны к проведению статусного форума GMIS-2019.

"Для Свердловской области прием глобального саммита производства и индустриализации – большая честь и столь же весомая ответственность. В настоящее время мы прорабатываем организационные вопросы, формируем региональный организационный комитет, вырабатываем предложения по источникам финансирования мероприятий саммита", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Другие новости региона читайте здесь >>