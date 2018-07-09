Росстандарт разработал меры по борьбе с недоливом топлива на АЗС

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Межведомственная отраслевая рабочая группа (МРГ) по противодействую незаконному обороту нефтяной промышленности согласовала комплекс мер по борьбе с недоливом на заправках, сообщает "Российская газета".

Этот вопрос обсуждался в Росстандарте еще в феврале. В июне прошло второе заседание МРГ и на нем представители отрасли вновь признали, что проблема недолива не решена.

Замглавы агентства Алексей Кулешов отмечал, что сама возможность такого обмана клиентов АЗС связана с установкой "переключателей" на топливораздаточные колонки и с несовершенством действующего законодательства. В связи с этим Росстандарт планирует обеспечить единство измерения при реализации топлива и намерен отсечь от рынка недобросовестных поставщиков и станции, оказывающие услуги с нарушениями.

Проект комплекса мер был одобрен членами межотраслевой группы. Сейчас документ находится в стадии обсуждения с представителями отрасли, отмечает издание.

Проблема недолива топлива вновь стала предметом широкой дискуссии после публикации исследования, проведенного Федерацией автовладельцев России. По данным ФАР, около 76% АЗС в России обманывают водителей. Согласно исследованию, в среднем сети заправок недоливают около пяти процентов оплаченного топлива. Мониторинг проводился на 34 станция в 13 регионах России.