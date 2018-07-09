Свердловская область договорилась о сотрудничестве с тремя регионами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился о сотрудничестве региона с Татарстаном, Магаданской и Нижегородской областями, сообщает в понедельник департамент информационной политики главы региона.

"Свердловская область увеличила количество стратегических партнеров из числа российских регионов. Губернатор Евгений Куйвашев 9 июля на полях международной промышленной выставки "Иннопром" подписал документы о сотрудничестве с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым, с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным и врио губернатора Магаданской области Сергеем Носовым", — говорится в сообщении.

Протокол, подписанный главами Свердловской области и Татарстана, предполагает сотрудничество между регионами в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и других сферах жизни и деятельности субъектов Российской Федерации. Он рассчитан на 2018-2020 годы и предусматривает расширение деловых контактов, развитие кооперации и импортозамещения, наращивание товарооборота.

Республика Татарстан по итогам 2016 года занимает восьмое место по уровню товарооборота Свердловской области с регионами России. Этот показатель составил 15,2 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом в 1,3 раза, уточняет департамент.

Перед церемонией подписания соглашения Куйвашев и Минниханов провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили и текущую совместную работу, и планы по сотрудничеству Татарстана со Свердловской областью в свете участия региона в подготовке крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий. Речь шла о проведении в Екатеринбурге в 2019 году Глобального саммита производства и индустриализации – GMIS, а также о продвижении российской заявки на право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

"Сегодня мы на 99,9% выполняем все наши ранее сформированные совместные планы. И, уверен, что документ, который мы подписываем сегодня, актуализирует их, приведет к расширению сотрудничества и увеличению товарооборота. Свердловская область и республика Татарстан – два крупнейших региона", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

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