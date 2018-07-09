В МТА заявили о снижении цен на бензин в Москве

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Цены бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Москве на неделе со 2 по 9 июля немного снизились, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин РФ принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Последний раз рост средних цен бензина на столичных автозаправках был зафиксирован на неделе с 31 мая по 4 июня, после этого цены поползли вниз.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 9 июля средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 1 копейку и составили 44,27 рубля за литр, на бензин марки Аи-92 — также на 1 копейку, до 42,26 рубля за литр, на Аи-95 — на 2 копейки и составили 45,70 рубля за литр.

Удешевление цен на топливо отмечалось на заправках Shell, "Астра АЗС" и "Транс-АЗС". Так, дизельное топливо бренда Shell подешевело на 1 копейку, до 45,05 рубля за литр, бензин Аи-92 — на 19 копеек, до 42,57 рубля за литр, бензин Аи-95 — на 9 копеек, до 46 рублей за литр.

Стоимость дизельного топлива на заправках "Астра АЗС" снизилась на 5 копеек, до 45,42 рубля за литр, бензина Аи-92- на 24 копейки, до 43,94 рубля за литр, Аи-95 — на 2 копейки, до 46,52 рубля за литр. Кроме того, цена дизельного топлива на заправках "Транс-АЗС" уменьшилась на 10 копеек — до 44,50 рубля за литр, бензина Аи-92 — также на 10 копеек, до 42,40 рубля за литр, Аи-95 — на 20 копеек, до 46,15 рубля за литр.

Топливные цены на остальных заправках не изменились.