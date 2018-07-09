"РостАгроСервис" запустит производство агронавигаторов в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. "РостАгроСервис" инвестирует 450 миллионов рублей в строительство производственно-складского комплекса в Аксайском районе Ростовской области, где будут производиться агронавигаторы — приборы для курсоуказания и точного земледелия, сообщает правительство региона.

Соглашение об этом в понедельник подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и директор компании "РостАгроСервис" Олег Ной на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Проект предполагает перенос части существующего производства приборов на приобретенную компанией площадку в Аксайском районе. Там будут производиться агронавигаторы, блоки управления секциями разбрызгивателя, головные устройства "Ровер". К настоящему моменту компания уже получила разрешение на строительство комплекса.

"Этот проект связан с инфраструктурой северного обхода Ростова-на-Дону и вписывается в концепцию аэрополиса, предложенную минэкономразвития Ростовской области. Мы будем поддерживать реализацию проекта, поскольку он предусматривает вложения в реальное производство", — сказал ростовский губернатор, отметив, что объем промышленного производства в регионе за последние 7 лет вырос в 2,5 раза.

Компания "РостАгроСервис" – ростовский производитель приборов для курсоуказания и точного земледелия. Предприятие выпускает уникальные для России агроприборы, которые позволяют селянам экономить до 30% ресурсов — топлива и минеральных удобрений. Приборы поставляются на экспорт в страны СНГ, а также крупным местным компаниям, в частности НЭВЗ и "Клевер" (входит в ГК "Ростсельмаш"). В перспективе планируются поставки в Аргентину, Индию, Перу, Австралию.

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