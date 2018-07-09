Налоговый кодекс не отвечает текущим реалиям, заявил глава комитета Думы

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Налоговый кодекс (НК) не соответствует сегодняшним реалиям, нужна его новая редакция, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на парламентских слушаниях об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы.

Он считает, что Налоговый кодекс (НК) сегодня не соответствует тем возможностям, которые наработаны налоговой службой. "Просто, когда он писался, мы даже представления не имели о цифровизации … о тех возможностях, которые сегодня возникнут", — отметил депутат. В результате получается, что НК сегодня тормозит те возможности, которые есть для того, чтобы решать существующие проблемы, продолжил глава бюджетного комитета.

"Правда, мы пытаемся это успешно решить. Мы примерно более 40 законов, поправок в НК принимаем ежегодно. Уже в эту сессию, например, у нас к принятию 25 налоговых законов. Налоговых законов за 20 лет мы приняли более 600, это несколько десятков тысяч поправок. С Налоговым кодексом сегодня работать как с законом прямого действия просто невозможно, объективно, нужна новая редакция НК", — подчеркнул Макаров.

При этом он заметил, что не только налоговое законодательство отстает от действий налоговой службы. "На самом деле, зарплата сотрудников налоговой службы тоже серьезно отстает от тех задач, которые перед ними стоят. Наверное, это тоже было бы неплохо отразить в нашем представлении о том, что надо менять в налоговой политике", — допускает глава бюджетного комитета.

Он также считает, что набор инструментов, предусмотренный проектом основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, может обеспечить экономический рост в 2019 году на 1,4%, в 2020 году на 2%, в 2021 году – на 3,1%. "Но ведь для того, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира, нам нужно минимум 3,8% ежегодно. Либо надо перерабатывать инструменты, либо надо признать тот факт, что этих экономических инструментов недостаточно", — допускает Макаров.

"Обеспечить экономический рост и благосостояние наших граждан – задача, которую поставил президент Федеральному собранию", — напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая слушания. При этом он предложил участникам слушаний высказать свою точку зрения. "Потому что по итогам сегодняшних слушаний мы будем принимать законодательные решения, и важно, чтобы эти решения были приняты с вашим участием", — пояснил он.