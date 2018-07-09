Кудрин рассказал, что позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Повышение цены отсечения в бюджетном правиле на пять долларов, до 45 долларов за баррель, позволило бы отложить повышение НДС в РФ на шесть лет, сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на выступлении в Госдуме.

В понедельник в Госдуме проходят парламентские слушания на тему основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

"Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на 40 долларах, можно сделать мягче, сделать 45 долларов за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС", — сказал Кудрин.

"Я считаю, что впоследствии, когда-то позже, с учетом названных тенденций в экономике, нам бы пришлось все же повышать НДС, но то, что мы могли бы это повышение отложить на шесть лет — я в этом совершенно уверен", — подчеркнул Кудрин. По его словам, смягчение бюджетного правила на 5 долларов за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2 процентных пункта.

"Тем не менее, это всегда взвешивание рисков, и с достижением результатов правительство в данном случае определилось", — заключил он.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС в стране с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18%.