Около 250 тысяч гостей посетят Екатеринбург, если он выиграет ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Около 200-250 тысяч человек станут гостями Екатеринбурга, если город выиграет ЭКСПО-2025, заявил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.
Если Екатеринбург выиграет ЭКСПО, то в город приедут представители 160 стран выставочного движения, отметил Высокинский.
По его словам, город готов к проведению таких крупных международных мероприятий. В Екатеринбурге уже прошли матчи чемпионата мира по футболу, встречи на высшем уровне, саммиты ШОС и БРИКС, а также другие значимые события.
"Мы сегодня представляем всю страну. Естественно, мы находимся под достаточно серьезным вниманием средств массовой информации, мы находимся под достаточно серьезным вниманием экспертов со всего мира. Все оценивают, насколько надежно сегодня принимать решение по Екатеринбургу… Мы сегодня на финишной стадии нашей кампании. Это один из самых непростых этапов. Мы привлекаем экспертов самых разных профилей на разных этапах, чтобы работа была наиболее эффективна. Сегодня активно в этой работе участвует федеральное правительство. Безусловно, у нас есть поддержка первых лиц государства", — отметил замгубернатора.
Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.