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Экономика

Около 250 тысяч гостей посетят Екатеринбург, если он выиграет ЭКСПО-2025

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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид на Екатеринбург. Архивное фотоВид на Екатеринбург. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Около 200-250 тысяч человек станут гостями Екатеринбурга, если город выиграет ЭКСПО-2025, заявил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Конструкция с часами на крыше здания президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперты РАН поучаствуют в разработке "умного города" к ЭКСПО-2025
"Во время чемпионата мира (по футболу – ред.) мы справились с пиковой нагрузкой — 30-40 тысяч болельщиков в городе. Когда мы говорим о проведении ЭКСПО, 200-250 тысяч людей, которые приезжают в город, находятся здесь ежедневно. И это не две недели, это полгода", — сказал замгубернатора.

Если Екатеринбург выиграет ЭКСПО, то в город приедут представители 160 стран выставочного движения, отметил Высокинский.

По его словам, город готов к проведению таких крупных международных мероприятий. В Екатеринбурге уже прошли матчи чемпионата мира по футболу, встречи на высшем уровне, саммиты ШОС и БРИКС, а также другие значимые события.

"Мы сегодня представляем всю страну. Естественно, мы находимся под достаточно серьезным вниманием средств массовой информации, мы находимся под достаточно серьезным вниманием экспертов со всего мира. Все оценивают, насколько надежно сегодня принимать решение по Екатеринбургу… Мы сегодня на финишной стадии нашей кампании. Это один из самых непростых этапов. Мы привлекаем экспертов самых разных профилей на разных этапах, чтобы работа была наиболее эффективна. Сегодня активно в этой работе участвует федеральное правительство. Безусловно, у нас есть поддержка первых лиц государства", — отметил замгубернатора.

Вид Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Французский генконсул оценил шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025
Екатеринбург вместе с Осакой и Баку претендует на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

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0
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Матч окончен
2(3)
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