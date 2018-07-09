Биткоин незначительно снизился в цене

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в понедельник утром незначительно снижается в цене, аналитики сомневаются в возможности стабильного роста стоимости криптовалюты в ближайшее время из-за нехватки торговых объемов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.55 мск биткоин дешевел на 0,92%, до 6,767 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,31%, до 6,711 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также в легком минусе: Ethereum дешевел на 1,78%, до 484,47 доллара, XRP — на 2,86%, до 0,47 доллара, Bitcoin Cash — на 3,04%, до 748,52 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 273,628 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"В начале прошедшей недели общая капитализация рынка криптовалют составляла 256 миллиардов долларов, в воскресенье она выросла до 279 миллиардов, а доля биткоина достигла 42,5%. Цена биткоина выросла с 6,3 до 6,8 тысячи долларов", — в свою очередь, прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

"Для продолжения роста не хватает торговых объемов, на уровне 7,3 тысячи долларов можно ожидать откат", — добавил он.