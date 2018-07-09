Межбюджетные трансферты переориентируют с учетом указа президента

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Целевые межбюджетные трансферты будут переориентированы и приоритизированы с учетом задач и приоритетов президентского указа и стратегии пространственного развития страны, заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Комментируя проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, она также сказала, что продолжится предоставление стимулирующих трансфертов. "Это и гранты за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала, и дотации для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций", — пояснила депутат.

Также, по ее словам, будет пересмотрена поэтапная передача с федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты и на крепкий алкоголь, расширение практики применения механизма "двух ключей" и предоставление регионам полномочий по установлению налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для резидентов особых экономических зон и участников свободной экономической зоны.

Формирование национальных проектов будет проводиться с учетом включения в них механизмов координации с регионами и муниципалитетами, также отметила Гусева. В федеральных нацпроектах, по ее словам, будут установлены целевые показатели в региональном разрезе, которые в дальнейшем будут отражены в соглашениях о предоставлении финансовой поддержки бюджетам регионов.

Достижение установленных значений показателей будет учитываться при составлении отраслевых рейтингов эффективности работы регионов, а в отдельных случаях – при оценке деятельности губернаторов и при финансовом поощрении регионов за счет грантов. "И поскольку все регионы у нас разные, при формировании целевых показателей будут учитываться как текущее состояние отрасли на конкретной территории и необходимость ее модернизации, так и возможности региона. Это, безусловно, большой шаг вперед", — полагает первый зампред бюджетного комитета.

Она уверена, что эти меры помогут регионам, но есть и то, что кабмин еще не реализовал в полной мере, но это необходимо сделать, и как можно скорее. "Я говорю о полном переходе к предоставлению консолидированной субсидии в рамках одной госпрограммы или подпрограммы, завершении инвентаризации расходных полномочий субъектов РФ и переходе к модельному бюджету. Это поможет сбалансировать региональные бюджеты, сократить существующий разрыв в уровне жизни в различных регионах, в городах и селах, а это именно то, о чем говорил президент", — резюмировала Гусева.