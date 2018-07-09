Российский заявочный комитет ЭКСПО-2025 побывал в 70 странах

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Представители российского заявочного комитета ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург, в рамках продвижения заявки по определению места устроения этой всемирной выставки посетили 70 стран, сообщил в интервью РИА Новости глава заявочного комитета Александр Чернов.

"Планы – максимально эффективно использовать оставшиеся до голосования пять месяцев, чтобы у тех, кто будет принимать решение 23 ноября, не было аргументов против нашей кандидатуры. Для этого надо реализовать целый комплекс мер, в том числе, и миссии в ряд стран, где мы будем презентовать нашу заявку", — сказал Чернов.

По его словам, для принятия решения в пользу Екатеринбурга, который конкурирует с Осакой и Баку, у делегатов Международного бюро выставок (МБВ) точка зрения должна быть сформирована заранее, чтобы делегаты МБВ свое решение принимали осознанно, увидев выгоды для своей страны. "Они всегда голосуют, исходя из интересов государств, которые представляют, поэтому мы хотим сделать так, чтобы большинству из них было выгодно провести ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге", — отметил Чернов.

"До ноября намереваюсь объехать еще около 20 стран. В целом же представители заявочного комитета в течение года побывали в 70 странах, где презентовали проект ЭКСПО в Екатеринбурге", — уточнил Чернов.